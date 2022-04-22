Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşma sarılacivertli ekibin 60 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 6 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Karşılaşma sarılacivertli ekibin 60 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pohjanpalo’nun vuruşunda kaleci Altay 2 hamlede topu kontrol etti.
51. dakikada Arda’nın vuruşunda kaleci Gökhan’dan seken topu Serdar Dursun tamamladı. 40
62. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Bolasie’nin kafa vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.
66. dakikada Arda’nın ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 50
71. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi kadıoğlu, kazandığı topla kaleye sokularak Arda’ya pas verdi. Arda’nın şutunda kaleciyi geçen topu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı.
76. dakikada Zajc’ın pasıyla topla buluşan Nazım Sangare topu filelere gönderdi. 60
88. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Yusuf’un kaleyi gördüğü anda gerçekleştirdiği şutunda kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x, Holmen x, Ponck xx, Eren Albayrak x (Cemali Dk.46 x), Baiano ?, Sabo x, Boyd x (Yusuf dk.46 x), Alper Potuk x (Ronaldo Mendes Dk.38 x), Bolasie x, Pohjanpalo x (Cisse dk.60 x)
Yedekler: Tarık, Zafer, Selim, Boldrin, Deniz Hümmet, Aminu Umar,
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, OsayiSamuel xx (Nazım Sangare dk. 46 xxx), Serdar Aziz xx (Luiz Gustavo dk. 64 xx), Kim Minjae xxx, Ferdi Kadıoğlu xx, Crespo xx, Zajc xx, Rossi xxx, Mert Hakan Yandaş xx (Arda Güler dk. 46 xxx), İrfan Can Kahveci xx, Serdar Dursun xxxx (Valencia dk. 64 xx)
Yedekler: Berke, Osman Ertuğrul, Berisha, Tisserand, Filip Novak, Burak Kapacak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Rossi (dk. 9), Serdar Dursun (dk. 45 pen., 45+6 pen. ve 51), Valencia (dk. 66), Nazım Sangare (dk. 76) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Baiano (dk. 1) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Erik Sabo, Eren Albayrak, Holmen (Çaykur Rizespor), Kim Minjae (Fenerbahçe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından
Bülent Korkmaz: "Maçın 1. dakikasında her şey bitti"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Maçın 1. dakikasında her şey bitti"
İsmail Kartal: "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Rizespor daha iyi yerleri hak ediyor"
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-6
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-6
Çaykur Rizespor- Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor- Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı terk etti
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Yönetimi, Fenerbahçe maçında stadı ...
Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Fenerbahçeli futbolcu Crespo hastaneye kaldırıldı
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Fenerbahçe: ...
Bakan Ersoy: "Rize’nin turizm potansiyelinin doğru yönetilmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız"
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: "Rize’nin turizm potansiyelinin doğru ...
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçından notlar
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize kendini korumayı çok iyi başarmış bir yer”
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Rize kendini korumayı ...
Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Turizmde hızlı çıkışlar devam edecek
Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Fenarbahçe maçı hazırlıklarını ...
Fenerbahçe kafilesi Rize'de
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Rize'de
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Ukraynalı sporcu David: Savaş bitsin, ailemin yanına gitmek istiyorum
YEREL HABERLER Ukraynalı sporcu David: Savaş bitsin, ailemin yanına ...
Rize'de sahibinden kaçan at karayolunda 4 nala koştu, yolda seyreden araçlar için tehlike oluşturdu
YEREL HABERLER Rize'de sahibinden kaçan at karayolunda 4 nala koştu, ...
Bülent Korkmaz: "Kazanmamız gereken bir maç"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Kazanmamız gereken bir maç"
Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız gerek
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Olmazsa olmaz bir maç, kazanmamız ...
Kestane ağacı tohumları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kestane ağacı tohumları toprakla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.