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        Haberler Yaşam Rize’de Kafkaslar’a göç eden 12 kuş türü gözlemlendi

        Rize’de Kafkaslar’a göç eden 12 kuş türü gözlemlendi

        Rize'de, Afrika'nın güneyinden Rusya'daki üreme bölgelerine göç eden yırtıcı kuşlar, Isırlık Tabiat Parkı'ndaki kuş gözlemevinden izlendi. Gözlemde, bölgede kayıtlı 28 yırtıcı kuş türünden 12'si tespit edilip, kayıt altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:17
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        Kafkaslar'a göç ederken kayıt altına alındılar
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        Doğu Karadeniz, doğası ve turizm alanında olduğu kadar kuş gözlemciliği için de tercih ediliyor.

        Afrika’nın güneyinden Kafkaslar’a göç eden kuşların güzergahında yer alan Rize’de, birçok farklı kuş türü gözlemlenebiliyor.

        Bu kapsamda Isırlık Tabiat Parkı'nda 10 metrekarelik alana inşa edilen kuş gözlem evinde, dürbün, teleskop ve yüksek donanımlı fotoğraf makineleriyle kuş gözlemi yapıldı.

        Gözlemde, bölgede kayıtlı 28 yırtıcı kuş türünden 12’si tespit edilip kayıt altına alındı. Gözlemler, daha sonra çeşitli kuş gözlem sitelerine yüklenip doğaseverlerle paylaşıldı.

        Çalışmalarına ilişkin bilgi veren gözlemci Birol Hatinoğlu, "Bugün yaklaşık 12 tür yırtıcı kuş gözlemledik. Sayılarını da kaydettik. Bu kuşları daha sonra gözlem sitelerine yükleyip, bölgenin çeşitliliği hakkında yıllar içinde oluşacak bir envantere katkı sağlıyoruz. Bölgede toplamda 28 tür yırtıcı kuş gözlemleniyor. Bunların çoğu göçmen türler. İlkbaharda bu göçmen türleri burada çok sayıda ve çeşitlilikle gözlemlemek mümkün. Türkiye'nin dört bir yanından kuş gözlemcileri bu dönemde Rize'ye geliyor. Belediyemizin yaptığı Isırlık Parkı'ndaki gözlem kulesi de gözlem için çok güzel bir imkan sağladı" diye konuştu.

        İlk defa kuş gözlemine katılan Denizhan Turan da "Daha önce kuş gözlemi yapmamıştım. Ancak burada farklı kuş türleri olduğunu gördüm. Sol tarafta bir kuşu seçebildim. Bu benim için çok farklı bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

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        #yırtıcı kuş
        #rize
        #haberler
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