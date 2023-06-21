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Rizeli doğa fotoğrafçısı 2 bin 850 rakımlı buzla kaplı gölde yüzdü

Rizeli doğa fotoğrafçısı Hasan Önder, bölgenin tanıtımı için Kaçkar Dağları'nın eteğindeki 2 bin 850 rakımlı Avusor Gölü'nde yüzdü

Rizeli doğa fotoğrafçısı 2 bin 850 rakımlı buzla kaplı gölde yüzdü
AA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası'na çıkan Hasan Önder, iki arkadaşıyla yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından Avusor Gölü'ne ulaştı.

AA'nın haberine göre Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bulunan ve tamamına yakını buzla kaplı göle giren Önder, yaklaşık 5 dakika yüzdü.

Önder, gazetecilere, Kaçkar Dağları eteklerinde haziranda sıra dışı faaliyet yaptıklarını söyledi.

Kaçkarlar'ın eteklerinde onlarca buzul gölü olduğunu belirten Önder, "Bu yükseltideki buzul göllerinde yüzmenin hazzı başka. O masmavi buzların arasında yüzmek tarif edilemez bir haz ve duygu. Adrenalin yaşatıyor" dedi.

Önder, bölgede ocak ayında 'Kış Yüzme Şenliği' adı altında etkinlik yaptıklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bölgenin tanınırlığına katkıda bulunmak ve en önemlisi bölge turizmini çeşitlendirmek için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Sıra dışı aktivitelerin çok fazla ilgi çektiğini biliyoruz.

Bu nedenle yazın buzul göllerinde yüzmenin keyfini yaşamak isteyen dostlarımıza davet niteliğinde bir etkinlik yaptık.

Özellikle Rize doğa sporlarının merkezi konumunda ve turizmin her çeşidini yapma şansını sunuyor. Aynı gün denizde yüzer, Fırtına'da rafting, Kaçkarlar'ın eteklerinde kayak yapabilirsiniz."

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