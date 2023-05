ABD'li müzisyen ve plak yapımcısı Rob Laakso'dan acı haber geldi. Bir süredir kanser sebebiyle tedavi gören Laakso, hayata veda etti. 'Kurt Vile and The Violators' grubu üyelerinden Rob Laakso'nun 44 yaşında vefat ettiği açıklandı.

'Kurt Vile and The Violators' grububunun gitaristi ve önemli isimlerinden olan Rob Laakso, 2013'te 'The Violators'a Adam Granduciel'in yerine katılmıştı.

Özellikle 2013'teki 'Wakin on a Pretty Daze', 2015'teki 'B'lieve I'm Goin Down', 2018'deki 'Bottle It In' ve 2022'deki 'Watch My Moves' albümlerinde dikkat çekmişti.

Fotoğraf: Instagram