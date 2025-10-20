Robert De Niro'dan 'Kral Birinci Donald'a karşı protestolara devam çağrısı

Trump karşıtı oluşuyla bilinen Hollywood yıldızı Robert De Niro, Amerikalılara, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı protestoya devam etmeleri çağrısı yaptı.

Hafta sonu ABD çapındaki 'No Kings' (Krallara Hayır) protestolarının ardından De Niro, MSNBC'ye konuşarak, ülkenin çok daha fazla direniş göstermesi gerektiğini, çünkü siyasetçilerin tanıyacağı tek şeyin bu olduğunu söyledi. Oyuncu ayrıca, kanun koyucuların Trump'ın gazabından ziyade halkın gazabından daha fazla korkmalarını sağlamak gerektiğini de sözlerine ekledi.

REKLAM

"Bırakamayız" diyen Oscar'lı yıldız; "Ona müsamaha gösteremeyiz. Çünkü Beyaz Saray'dan ayrılmayacak. Beyaz Saray'dan ayrılmak istemiyor. Herkesin onun hakkında, 'Bunu yapacak, şunu yapacak' diye düşünmesi, sadece kendini kandırmasıdır" ifadesini kullandı.

"Cumhuriyetçiler biliyorlar ama yine de katlanıyorlar. Bu klasik bir zorbalık durumu" diyen Robert De Niro; "Onunla yüzleşmeli, mücadele etmeli, onu geri püskürtmeli ve onu susturmalısınız" diye ekledi.

18 Ekim'de ABD'de yapılan 'No Kings' protestolarına yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığı düşünülüyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) göçmenlere yönelik agresif baskısı, haziran ayındaki ilk 'No Kings' protestolarında olduğu gibi, ülke çapındaki gösterilerde de kilit bir konu olmaya devam ediyor. Büyük şehirlerdeki ulusal muhafız varlığı ve yapılan kapsamlı kesintiler de protestocular için önemli motivasyon kaynakları olarak görülüyor.