Robert De Niro, mezar taşı yazısını açıkladı

Robert De Niro, şüphesiz sinemanın yaşayan efsanelerinden biri.

ABD'li 81 yaşındaki ünlü oyuncu, yaşı ilerlemiş olsa da emekli olmayı aklından geçirmiyor.

Who's Talking to Chris Wallace adlı programa konuk olan Robert De Niro, sunucu Chris Wallace'ın kendini bir baba olarak nasıl tanımladığı sorusuna; "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye yanıt verdi.