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        Haberler Dünyadan Robert De Niro ve Jenna Ortega ortak projede buluşuyor - magazin haberleri

        Robert De Niro ve Jenna Ortega ortak projede buluşuyor

        Usta oyuncu Robert De Niro, genç yıldız Jenna Ortega ile birlikte başrol oynamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 17:45 Güncelleme: 06.05.2025 - 17:47
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        Oscar'lı usta oyuncu Robert De Niro ile son dönemin yıldızı parlayan ismi Jenna Ortega aynı filmde buluşuyor. 81 yaşındaki De Niro ile 22 yaşındaki Ortega, 'Düzenbaz' ve 'Dövüşçü' gibi filmleriyle tanınan beş kez Oscar'a aday gösterilen yönetmen David O. Russell'ın yeni projesinde bir araya geliyor. İkili, bilardo dünyasının karanlık ve rekabet dolu arka planında geçen heyecan verici bir hikâyeyi sinemaseverlerle buluşturacak 'Shutout' filminde rol alacak.

        Alejandro Adams'ın senaryosundan uyarlanan 'Shutout', kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatın son ustalarından biri olan Jake Kejeune'ün hikâyesine odaklanıyor. Usta bilardocu Jake Kejeune'yi, De Niro canlandıracak.

        Filmde Jake, ömrünü dumanlı arka oda salonlarında bilardonun tüm risklerini ve ödüllerini deneyimleyerek geçirmiş, artık mesleğinin son temsilcilerinden biridir. Karşısına çıkan Mia (Jenna Ortega), genç ve yetenekli bir bilardo amatörüdür. Mia’nın saf ama olağanüstü yeteneği, Jake’in yıllar önce söndüğünü sandığı tutkusunu yeniden alevlendirir; Jake, Mia’yı eğitmeye karar verir. İkili kendilerini yüksek bahisli bilardo dünyasında zorlu bir yolculuğun içinde bulur.

        De Niro ve yönetmen David O. Russell, daha önce 'Umut Işığım', 'Düzenbaz' ve 'Dövüşçü' gibi filmlerde birlikte çalışmıştı.

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        #Robert De Niro
        #Jenna Ortega
        #film
        #sinema
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