Variety Dergisi, dizi anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Listede 'Tony Stark' ve 'Iron Man' rolleriyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Robert Downey Jr., henüz yayınlanmamış 'The Sympathizer' dizisi için yaptığı 2 milyon dolarlık anlaşmayla ilk sırada yer aldı. İşte listede en çok kazanan isimler şu şekilde...