"İSTEYEN DNA TESTİ YAPTIRABİLİR"

Satıcı, sakızın Robert Downey Jr'a ait olduğunu söylerken, emin olmak isteyenlerin DNA testi yaptırabileceklerini de belirtti. Ünlü oyuncunun sakızının açık artırması, cuma günü sona erecek. Şu ana kadar sakıza yönelik ilgi gözlenmezken, son dakikalara yakın tekliflerin gelmesi de bekleniyor.

Daha önce ünlü aktörün ve 'Iron Man'in yaratıcısı 'Stan Lee'nin imzaladığı 'Iron Man' başlığı da 8 bin 998 dolara satılmıştı.

Fotoğraflar: AP, Splash News