        Haberler Dünyadan Robert Pattinson: En çok dinlediğim şarkıcılar arasında Nilüfer Yanya var

        Robert Pattinson: En çok dinlediğim şarkıcılar arasında Nilüfer Yanya var

        Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Robert Pattinson; "Son dönende en çok dinlediğim şarkıcılar arasında Nilüfer Yanya var" ifadesini kullandı

        Giriş: 24.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:10
        "Nilüfer Yanya'nın şarkıları harika"
        'Alacakaranlık' filmiyle dünya çapında büyük bir şöhret yakalayan Robert Pattinson, verdiği bir röportajda dinlediği şarkıcılardan bahsetti. Son dönemlerde yeni müzisyenler keşfettiğini ifade eden ünlü oyuncu, bu isimler arasında Türk asıllı şarkıcı Nilüfer Yanya'nın da olduğunu söyledi. Pattinson; "Nilüfer Yanya'nın şarkılarını seviyorum. Gerçekten harika" dedi.

        NİLÜFER YANYA HAKKINDA

        Nilüfer Yanya, Türk bir baba ve Barbadoslu bir annenin çocuğu olarak Londra'nın Chelsea kentinde dünyaya geldi. Erken yaşta müziğe başlayarak elektro gitar ve klasik piyano çalmaya başladı. The Cure, Nina Simone ve Bill Withers gibi sanatçılardan etkilenerek 2014'te SoundCloud'da demolar yayınladı.

        2016 çıkış yılı oldu ve ilk albümü Small Crimes/Keep on Calling'i yayımladı. 'Miss Universe' adlı ilk albümü ise 2019'da çıktı. Son albümü 'Feeling Lucky' Aralık 2020'de yayınlandı. 'Inside Out' adlı albümünü 2021'de, 'PAINLESS' adlı albümünü ise 2022 yılında yayınladı. Yayınladığı üç albümü de eleştirmenler ve müzikseverlerden olumlu yorumlar aldı.

        İSMİNİN HİKÂYESİ

        Şarkıcı, verdiği bir röportajda; "Annem bana hamileyken babamla İstanbul'da kalıyormuş, radyoda Nilüfer'in ismini duyunca bu isme bayılmış ve kızı olursa ismini Nilüfer koyacağını söylemiş" diyerek, ismini Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Nilüfer'den aldığını açıklamıştı.

