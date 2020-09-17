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Robert Pattinson koronavirüsü yendi

Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Robert Pattinson, koronavirüse yakalandığı açıkladıktan sonra ilk kez görüntülendi. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Pattinson'un sevgilisi Suki Waterhouse ile samimi halleri, hastalığı atlattığı şeklinde yorumlandı

Robert Pattinson
HABERTURK.COM

'Tenet' filmiyle adından söz ettiren İngiliz oyuncu, yapımcı ve model Robert Pattinson'un geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Pattinson, koronavirüse yakalandığı açıkladıktan sonra ilk kez objektiflere yansıdı. Bir süredir karantinada olduğu öğrenilen oyuncu, sevgilisi Suki Waterhouse ile yürüyüş yaparken görüntülendi.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Robert Pattinson'un sevgilisi ile samimi halleri, hastalığı atlattığı şeklinde yorumlandı.

Yeni filmi 'The Batman'de 'kara şövalyeyi' canlandıran Pattinson'un koronavirüs testi pozitif çıkınca filmin İngiltere'de devam eden çekimleri durdurulmuştu.

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