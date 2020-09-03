'Batman'in Covid 19 testi pozitif çıktı

Bugünlerde 'Tenet' filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Robert Pattinson'un koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Robert Pattinson

Yeni filmi 'The Batman'de 'kara şövalyeyi' canlandıran Pattinson'un Covid 19 testi pozitif çıkınca filmin İngiltere'de devam eden çekimleri durduruldu.

Bugün öğle saatlerinde film setinde bir kişinin koronavirüs olduğu açıklanmış ama isim verilmemişti. Vanity Fair ve Hollywood Reporter'a konuşan bir kişi Covid 19'a yakalanın ismin filmin yıldızı Robert Pattinson olduğunu iddia etti.