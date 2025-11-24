Sinemanın unutulmaz oyuncularından; 'Sonsuz Ölüm', 'Başkanın Bütün Adamları' gibi Hollywood klasiklerinin yıldızı Robert Redford, eylül ayında hayatını kaybetti. 89 yaşında hayata veda eden Hollywood yıldızının, kendisi gibi oyuncu olan kızı Amy Redford, babasına yapay zekâ destekli övgülerin yaygınlaşmasını eleştirdi.

Amy Redford, sosyal medyadan, babasının hayranlarına sevgi ve destekleri için teşekkür ettiği bir açıklama yayınladı. Sayısız filmin oyuncusu ve yönetmeni olarak hafızalara kazınan Robert Redford'un 55 yaşındaki kızı, teşekkür mesajının ardından eleştirilerini sıraladı. "Babamın cenaze töreni, anma töreni ve sözlerinin aktarıldığı, yapay zekâ tarafından yapılmış birçok versiyonu var ve bunlar uydurma" diyen Amy Redford; "Artık hiçbir söz hakkı olmayan babamın onu olumlu bir şekilde temsil etmeyen tasvirleri, zor zamanlarda daha da zorlayıcı oluyor" ifadesini kullandı.

Amy Redford, babasının henüz kamuya açık bir cenaze töreni yapılmadığını, Robert Redford anısına bir anma töreninin planlandığını belirterek, "Her ailenin yas tutma, kaybettiği kişiyi temsil etme, değerlerine ve aile kültürüne en uygun şekilde saygılarını sunma olanağına sahip olması gerekir" dedi.