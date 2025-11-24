Habertürk
        Robert Redford'un kızından yapay zekâ isyanı: Bunların hepsi uydurma

        Robert Redford'un kızından yapay zekâ isyanı

        Robert Redford'un kızı Amy Redford, babasının cenaze töreni, anma töreni ve sözlerinden alıntıların paylaşıldığı videoların yapay zekâyla üretildiğini ve uydurma olduğunu söyledi: Babamın olumsuz tasvirleri, zor zamanlarda daha da zorlayıcı oluyor

        Giriş: 24.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:55
        Robert Redford'un kızı isyan etti
        Sinemanın unutulmaz oyuncularından; 'Sonsuz Ölüm', 'Başkanın Bütün Adamları' gibi Hollywood klasiklerinin yıldızı Robert Redford, eylül ayında hayatını kaybetti. 89 yaşında hayata veda eden Hollywood yıldızının, kendisi gibi oyuncu olan kızı Amy Redford, babasına yapay zekâ destekli övgülerin yaygınlaşmasını eleştirdi.

        Amy Redford, sosyal medyadan, babasının hayranlarına sevgi ve destekleri için teşekkür ettiği bir açıklama yayınladı. Sayısız filmin oyuncusu ve yönetmeni olarak hafızalara kazınan Robert Redford'un 55 yaşındaki kızı, teşekkür mesajının ardından eleştirilerini sıraladı. "Babamın cenaze töreni, anma töreni ve sözlerinin aktarıldığı, yapay zekâ tarafından yapılmış birçok versiyonu var ve bunlar uydurma" diyen Amy Redford; "Artık hiçbir söz hakkı olmayan babamın onu olumlu bir şekilde temsil etmeyen tasvirleri, zor zamanlarda daha da zorlayıcı oluyor" ifadesini kullandı.

        Amy Redford, babasının henüz kamuya açık bir cenaze töreni yapılmadığını, Robert Redford anısına bir anma töreninin planlandığını belirterek, "Her ailenin yas tutma, kaybettiği kişiyi temsil etme, değerlerine ve aile kültürüne en uygun şekilde saygılarını sunma olanağına sahip olması gerekir" dedi.

        Amy Redford, "Umudum, yapay zekâyı ait olduğu şeffaf kullanım alanında tutmak" ifadesiyle mesajını tamamladı.

        Robert Redford, 15 Eylül'de Utah'taki evinde uykusunda son nefesini verdi. Efsane oyuncunun ölüm haberini sözcüsü Cindi Berger duyurdu. Berger yaptığı açıklamada, Robert Redford'un bugün son nefesini verdiğini, Redford'un son anlarında en sevdiği yer olan Utah Dağları'ndaki Sundance'ta bulunan evinde olduğunu aktardı.

        Redford, oyuncu olarak 'Sonsuz Ölüm', 'Başkanın Bütün Adamları'nın yanı sıra 'Belalılar', 'The Natural', 'Bulunduğumuz Yol', 'Benim Afrikam', 'Muhteşem Gatsby' gibi önemli filmlere imza attı. Sanatçı, yönetmen olarak da 'Ordinary People', 'Quiz Show', 'The Legend of Bagger Vance', 'The Horse Whisperer', 'The Milagro Beanfield War' ve 'A River Runs Through It' filmlerinde çalıştı.

