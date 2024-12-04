Roblox'a erişim engeli sürüyor! Roblox açılacak mı, son durum nedir?
Dijital oyun platformu olan Roblox, çocuklara yönelik istismar barındıran içerikleri nedeniyle Türkiye'de kapatıldı. Konu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Roblox, Türkiye'de de temsilcilik açmak için girişimde bulundu, bunu olumlu değerlendiriyoruz." dedi. Öte yandan, İngiltere'de de aktivistler Roblox'a tepki gösterdi. Peki, Roblox'ta son durum nedir? İşte, detaylar...
Bir oyun platformu olan Roblox'a çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle getirilen erişim engeli sürüyor. Bu kararla beraber, dijital oyunların çocukların üzerindeki olumsuz etkileri de tartışılmaya devam ediyor. Peki, Roblox'ta son durum nedir, platform açılacak mı? İşte, detaylar...
ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim engeli getirildi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.
ROBLOX NEDEN KAPANDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.
Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.
ROBLOX AÇILACAK MI, SON DURUM NEDİR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ankara Üniversitesi ve Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği ortaklığında BTK konferans salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Dijital Oyunlar Kongresinin açılışında konuşma yaptı.
Teknolojinin, çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini de değerlendiren Sayan, "Sosyal medya ve oyun uygulamalarında bazı tehlikeler var, en son Roblox adlı uygulama radarımıza takıldı ve erişim engeli geldi. Roblox bu konuda bazı adımları attı, Türkiyede de temsilcilik açmak için girişimde bulundu, bunu olumlu değerlendiriyoruz. Eğitici, öğretici, eğlence amaçlı olan her şeyi bir kenara bırakıyorum ama dijital istismar, siber zorbalık gibi konuların çocuklarımızın, gençlerimizin oynadığı oyunlara bulaşması, sızması kabul edilebilir bir durum değil." dedi.
İNGİLTERE'DEKİ AKTİVİSTLER ROBLOX'A KARŞI ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre araştırma şirketi Hindenburg, Roblox hakkında pedofili, şiddet ve istismar iddialarının yer aldığı bir rapor açıkladı.
Platformdaki içeriklerin çocukları pedofilinin, yetişkinlere yönelik yayınların, şiddetin ve küfürlü konuşmaların hedefi haline getirdiğini belirten Hindenburg, Roblox'ta çocuklara cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölen Jeffrey Epstein adına ve benzer isimlere açılmış çok sayıda hesap bulunduğunu kaydetti.
Çocukların çevrim içi ortamlarda güvenliğiyle ilgili çalışmalar yürüten aktivist gruplar ise İletişim Ofisi'ne (Ofcom) Çevrim İçi Güvenlik Yasasını ciddi şekilde uygulama ve teknoloji şirketlerine katı kurallar getirme çağrısı yaptı.