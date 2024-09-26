7 Ağustos’tan bu yana çevrimiçi oyun platformu Roblox'a giriş yapılamıyor. Bu sebeple Roblox son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Oyuncular ‘’Roblox açıldı mı, açılacak mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Roblox’a erişim engeli getirilmesinin sebebi Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Bürosu’nun talebi üzerine çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması olarak açıklanmıştı. Peki, Roblox ne zaman açılacak, erişim engeli kaldırılacak mı? İşte Roblox erişim engeli son durum gelişmeleri…