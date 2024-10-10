Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 13 gün önce kaybolan Rojin Kabaiş'in yurttan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:50 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a geldi.

        27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan Rojin’in turnikeden geçtiği görülüyor.

        REKLAM

        Ayağında sarı renkli terlikleri bulunan ve o sırada telefonla ilgilenen Rojin’in güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

        Yaklaşık 13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş için arama çalışmaları, Van başta olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Eylem Tok'un tutukluluğu devam edecek
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı