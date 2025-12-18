Habertürk
Habertürk
        Rojin Kabaiş'in telefonu incelenmesi için İspanya'ya gönderildi | Son dakika haberleri

        Rojin Kabaiş'in telefonu incelenmesi için İspanya'ya gönderildi

        Van'da cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında genç kızın cep telefonu incelenmesi için İspanya'daki yetkililere teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:46
        Telefonu İspanya'ya gönderildi
        Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

        AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı.

        İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

