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        Haberler Gündem 3. Sayfa Roketsan mühendisi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Roketsan mühendisi ölü bulundu

        Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan şahıs evinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 23:11 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:11
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        Roketsan mühendisi ölü bulundu
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        İHA'nın haberine göre; Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.

        Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi. Edinilen bilgilere göre, Yücel'in ise sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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