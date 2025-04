Rol arkadalarından, Sibel Taşçıoğlu'na veda: Seninle çalışmak çok güzeldi

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu, senaryodaki hikâyesinin sonlanmasıyla birlikte diziden ayrıldı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Sibel Taşçıoğlu, canlandırdığı Pembe karakterine veda eden bir paylaşımda bulundu. Taşçıoğlu, mesajında şu sözlere yer verdi; "3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikâyeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle... Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum"

"SENİNLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ"

Taşçıoğlu’nun diziden ayrılmasının ardından, rol arkadaşı Barış Kılıç, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Kılıç, "Seninle çalışmak çok güzeldi... Yolun açık olsun Sibel Taşçıoğlu" dedi.

"ŞİMDİ BİRAZ BURUK HİSSEDİYORUM" Dizide kızı rolünde yer alan Ceren Yalazoğlu Karakoç, dizideki rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'na duygu dolu bir veda mesajı gönderdi. Karakoç, "Kızılcık'tan bir Sibel Taşçıoğlu geçti diyemem çünkü kaldı… Dostluğuyla, partnerliğiyle, ustalığıyla, her defasında hayran bırakan oyunculuğuyla ve en önemlisi de güzel kalbiyle kaldı… İşler başlar, biter ama dostluklar ve anılar hep baki kalır. Şimdi biraz buruk hissediyorum çünkü Ünal ailesinin bütün çocukları ve Kızılcık seti gerçekten annesiz kaldı. Seni çok seviyorum Siboşum. Yarenliğin için sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni projelerinde seni izlemek için sabırsızlanıyorum. Hep sevgiyle kal canım Sibel ablam" ifadelerine yer verdi. "PEMBE'Yİ AFFET" Sibel Taşçıoğlu ise bu duygu dolu paylaşıma şu sözlerle karşılık verdi; "Canım kızım Ceren'im... Hikayemizde sana pek iyi davranmadım. Pembe'yi affet. Ama ben seni çok seviyorum... Gözlerinle oynadığın her ana hayranım... Kalbim seninle"