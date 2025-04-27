Roland Sallai: En önemlisi takımın hedefi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, galibiyeti değerlendirdi.

"HEDEFİMİZ GALİBİYETTİ"

Hedeflerinin maçtan önce galibiyet olduğunu belirten Sallai, "Tabii ki mutluyuz galibiyet için. Hedefimiz galibiyetti. Maç maç odaklanıyoruz, şimdi bir sonraki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİSİ TAKIMIN HEDEFİ"

Takımın hedefinin her şeyden önce geldiğini söyleyen Sallai, "Çok büyük oyunculardan oluşan bir takımız. En önemlisi takımın hedefi. Biz her seferinde daha ileriye götürmeye çalışıyoruz takımı." dedi.