Putin'in arabasını yapan Rus marka 'halka açılıyor'!

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel yapım Cadillac'ına bir süre önce rakip olarak ortaya çıkan Rus üretici Aurus, şimdi ise Rolls-Royce ve Bentley gibi markalar ile rekabete hazırlanıyor. Mayıs 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e özel hazırlanan bir otomobil sergileyen Aurus, 'sivil' modellerini ise Cenevre Otomobil Fuarı'nda gün yüzüne çıkardı. Şimdi gelin Donald Trump'ın 'canavarı' haricinde, dünyanın en lüks markalarını gözüne kestiren Aurus'a yakından bakalım. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberi...