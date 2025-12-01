Roma: 0 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Napoli, Roma ile deplasmanda karşılaştı. Napoli, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada David Neres kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde iki maç sonra kazandı ve 28 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.

Ligde 4. mağlubiyetini alan Roma ise 27 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Napoli ise Juventus'u konuk edecek.