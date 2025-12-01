Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 0 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 0 - Napoli: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 13. haftasında Napoli, deplasmanda Roma'yı 1-0 mağlup etti. David Neres'in golüyle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 28'e yükseltti. Roma ise haftayı 27 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 00:51 Güncelleme: 01.12.2025 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli, Roma'yı tek golle devirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 13. haftasında Napoli, Roma ile deplasmanda karşılaştı. Napoli, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

        Napoli'ye galibiyeti getiren golü 36. dakikada David Neres kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde iki maç sonra kazandı ve 28 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.

        Ligde 4. mağlubiyetini alan Roma ise 27 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

        Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Napoli ise Juventus'u konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi