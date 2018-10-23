Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Roma, sahasında CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder karşılaşmada ilk 11'de yer alıyor.

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G Grubu'nda 3 puan ile 3. sırada yer alan ev sahibi Roma, gruptadaki ilk maçta deplasmanda Real Madrid ile karşılaşmış ve maçtan 3-0 yenik ayrılmıştı. İkinci maçta ise Viktoria Plzen'i 5-0 ile geçen Roma'da Cengiz Ünder, 1 gol 1 asist yapmış ve gecenin yıldızı olmuştu.

CSKA Moskova ise 4 puanla grubun lideri konumunda. İlk maçda deplasmanda Viktoria Plzen ile 2-2 berabere kalan Rus temsilcisi, ikinci maçta seyircisi önünde İspanyol devi Real Madrid'i tek golle geçerek sürpriz yapmıştı.

ROMA: 0 - CSKA MOSKOVA: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

ROMA: Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Santon, de Rossi, Nzonzi, Pellegrini, Shaawawy, Cengiz Ünder, Dzeko

CSKA MOSKOVA: Pomazun, Fernandes, Chernov, Magnusson, Nababkin, Akhmetov, Oblyakov, Vlasic, Sigurdsson, Becao, Chalov

STAT: Olimpico

HAKEM:TasosSidiropoulos

YAYIN: beIN Sports 2

İki ekip, daha önce Devler Ligi'nde iki kez karşı karşıya geldi. 2014-2015 yılında oynanan grup müsabakalarında Roma evinde Moskova ekibini 5-1 ile geçmişti. Rusya'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Şampiyonlar Ligi arenasında oynadığı son altı iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Roma, rakip kale ağlarını 17 kez havalandırdı ve kalesinde sadece 2 gol gördü. CSKA Moskova ise Devler Ligi'nde oynadığı son dört maçın ikisinde kalesini gole kapattı.

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