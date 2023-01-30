Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasındaki Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ölülerin muhafazası amacıyla taş ve mermer gibi çeşitli madenler oyularak yapılan lahitler için Nekropol Salonu bulunuyor.

"ÜZERİNDE ÇOK GÜZEL BEZEMELER VAR"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, müzede 26 farklı güzellikte lahidin yer aldığını, bunlardan en önemlisinin Antakya Lahdi olduğunu söyledi.

Antakya Lahdi'nin, dünyada sayılı lahitler arasında yer aldığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Hatay Arkeoloji Müzesi içinde çok sayıda ünik eseri barındırıyor. Özellikle ziyaretçilerimiz Kral Şuppiluliuma heykeli, İskelet mozaiği, Okyanus mozaiği ve Antakya Lahdi'ni görmek için müzemizi çok yoğun olarak ziyaret ediyor. Antakya Lahdi, 1993 yılında Antakya'da bulunmuştur. Lahidin en önemli özelliği bugüne kadar hiç soyulmamış olmasıdır.

Lahit, Afyonkarahisar'ın Şuhut bölgesindeki mermerden özel yapılmış. Üzerinde çok güzel bezemeler var. Kapaklı ve sütunlu bir lahittir. İçerisinde 3 iskelet, 3 altın sikke ve ölü hediyeleri bulundu. O dönemde yaşamış çok önemli bir yönetici veya zengin bir tüccara ait mezar olduğunu düşünüyoruz. Antakya Lahdi ziyaretçilerimizin çok fazla ilgisini çekiyor."