Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Roma dönemine ait Antakya Lahdi özel alanda sergileniyor

Roma döneminde ait olan ve işçiliğiyle dikkat çeken Antakya Lahdi, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde oluşturulan özel alanda ziyaretçilerini bekliyor. Lahdin en önemli özelliği ise soyulmamış olması...

Roma dönemine ait Antakya Lahdi özel alanda sergileniyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Temel kazısı sırasında 1993 yılında bulunan, milattan sonra 3. yüzyıla ait Antakya Lahdi, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde oluşturulan özel alanda sergileniyor

Üzerinde Pan ve Satyr kabartmalarının yanı sıra aslan-boğa mücadelesi ve Eros ile leoparların oyununun işlendiği eser, müzede sergilenen 26 lahit arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasındaki Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ölülerin muhafazası amacıyla taş ve mermer gibi çeşitli madenler oyularak yapılan lahitler için Nekropol Salonu bulunuyor.

Nekropol Salonu içerisinde 2,47 metre uzunluğu, 1,22 metre genişliği ve 2,46 metre yüksekliğinin yanı sıra işçiliğiyle dikkati çeken Roma Dönemi'ne ait Antakya Lahdi için müzede özel bir oda yer alıyor.

Müzeyi ziyaret edenler, oluşturulan özel odada, Antakya Lahdi'ni ve içerisinden çıkarılan 3 sikke, çeşitli gömü hediyeleriyle bir erkek, 2 kadına ait iskeletleri de görebiliyor.

"ÜZERİNDE ÇOK GÜZEL BEZEMELER VAR"

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, müzede 26 farklı güzellikte lahidin yer aldığını, bunlardan en önemlisinin Antakya Lahdi olduğunu söyledi.

Antakya Lahdi'nin, dünyada sayılı lahitler arasında yer aldığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Hatay Arkeoloji Müzesi içinde çok sayıda ünik eseri barındırıyor. Özellikle ziyaretçilerimiz Kral Şuppiluliuma heykeli, İskelet mozaiği, Okyanus mozaiği ve Antakya Lahdi'ni görmek için müzemizi çok yoğun olarak ziyaret ediyor. Antakya Lahdi, 1993 yılında Antakya'da bulunmuştur. Lahidin en önemli özelliği bugüne kadar hiç soyulmamış olmasıdır.

Lahit, Afyonkarahisar'ın Şuhut bölgesindeki mermerden özel yapılmış. Üzerinde çok güzel bezemeler var. Kapaklı ve sütunlu bir lahittir. İçerisinde 3 iskelet, 3 altın sikke ve ölü hediyeleri bulundu. O dönemde yaşamış çok önemli bir yönetici veya zengin bir tüccara ait mezar olduğunu düşünüyoruz. Antakya Lahdi ziyaretçilerimizin çok fazla ilgisini çekiyor."

"ANTAKYA LAHDİ MÜKEMMEL VE TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

Ziyaretçilerden Abuzer Baydeniz de İstanbul'dan geldiğini ve müzeyi çok beğendiğini kaydetti.

Müzede en çok ilgisini çekenin de Antakya Lahdi olduğunu anlatan Baydeniz, "Antakya Lahdi mükemmel ve tarif etmek çok zor. İşçiliği çok iyi ve ince detayları var. Benzeri olduğunu düşünmüyorum. Beni çok etkiledi" dedi.

Müzeyi gezen Hüseyin Şanverdi de Nekropol Salonu'nda özel alanda sergilenen lahdin çok farklı ve büyüleyici olduğunu aktardı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konya'da bulundu... Çatıyla kapatılarak korunuyor
YAŞAM Konya'da bulundu... Çatıyla kapatılarak korunuyor
Kuzusu Boncuk'u evinde besliyor
YAŞAM Kuzusu Boncuk'u evinde besliyor
Evliliği kabusa çeviren yalnız uyuma isteği! İşte uyku kalitesini artıracak 5 öneri...
YAŞAM Uyku kalitesini artıracak 5 öneri
Bilimsel olarak kanıtlandı! İşte dünyanın en rahatlatıcı 10 şarkısı
YAŞAM Bilimsel olarak kanıtlandı! İşte dünyanın en ...
Ön dişlerin yapısı karakterinizi ele veriyor! Diş şeklinize göre nasıl birisiniz? İşte yanıtı...
YAŞAM Ön dişlerin yapısı karakterinizi ele veriyor!
Altın külçeleri neden yamuk dikdörtgen şeklindedir? İşte sebebi
YAŞAM Altın külçeleri neden yamuk dikdörtgen şeklindedir?
Türk kahvesi ve Americano'nun isimleri bakın nereden geliyor?
YAŞAM Türk kahvesi ve Americano'nun isimleri nereden ...
Yıllara göre flört şekli değişiyor! Karşı tarafın flört ettiği nasıl anlaşılır?
YAŞAM Yıllara göre insanların flört etme şekilleri
İlişkide yedekte tutulmak "Benching!" Benching nedir, ne anlama gelir ve nasıl anlaşılır?
YAŞAM Benching hali nedir?
Meyve sineklerinden kurtulmanın en kolay yolları
YAŞAM Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.