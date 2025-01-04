Roma- Lazio maçı ne zaman saat kaçta? Roma- Lazio derbisi hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
İtalya Serie A'da Roma- Lazio maçı için heyecan dorukta. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Roma, Lazio karşısında mutlak 3 puan almayı hedefliyor. Bu sezon 18 maçta sadece 5 galibiyet elde eden sarı kırmızılılar, 8 karşılaşmada mağlup olurken, topladığı 20 puanla ligde 10. sırada bulunuyor. Öte yandan Lazio, geride kalan 18 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 35 puan topladı. Peki heyecanla beklenen Roma- Lazio derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da Roma- Lazio derbisi (derby della capitale) için geri sayım sürüyor. Claudio Ranieri'nin Roma'daki yönetiminde Dovbyk, Dybala ve El Shaarawy'nin performansı öne çıkarken, Lazio son maçında lider Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Roma - Lazio mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma- Lazio maçı ne zaman ve hangi kanalda?
ROMA- LAZİO DERBİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Roma- Lazio maçı 5 Ocak 2025 Pazar (yarın) 22.45'te oynanacak.
Stadio Olimpiaco'da oynanacak olan karşılaşma S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Roma ile Lazio toplamda 169 maça çıktı. Karşılaşmaların 63'ü sarı kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlanırken, 46 müsabakadan Lazio galip ayrıldı. Aralarında oynanan 60 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.