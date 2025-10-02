Roma - Lille maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Her iki takımda Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta rakibine üstün gelen taraf olmuştu. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, Roma - Lille maçının hangi kanalda yayınlanacağı, mücadelenin şifresiz mi, şifreli mi olarak ekranlara geleceği merak konusu oldu. Peki, "Roma - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Roma - Lille maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...