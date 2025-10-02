Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Roma - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Roma - Lille maçı hangi kanalda?

        Roma - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Roma, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Lille ile karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Roma - Lille karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Lille karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Lille ise zorlu Roma deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Roma - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Roma - Lille maçı canlı yayın ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 02.10.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Roma - Lille maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Her iki takımda Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta rakibine üstün gelen taraf olmuştu. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, Roma - Lille maçının hangi kanalda yayınlanacağı, mücadelenin şifresiz mi, şifreli mi olarak ekranlara geleceği merak konusu oldu. Peki, "Roma - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Roma - Lille maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        ROMA - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

        Roma-Lille maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

        3

        ROMA - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        ROMA - LİLLE MAÇI HT SPOR CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"