Onlarca tarihi eseri gün yüzünde bulunan ve gizemli kazı ile ülke gündemine oturan Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan bir temel kazısında yüzlerce yıl önce aristokratların kullandığı tahmin edilen tarihi yapı bulundu.



Hakan Bulut'un haberine göre tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan Tarsus'ta ilçe merkezinde bulunan ve 'Tarihi Tarsus Evleri'ne de ev sahipliği yapan Kızılmurat Mahallesi 2705 Sokak'ta özel bir kişiye ait alanda inşaat için temel kazısı yapıldı. Müze yetkililerinin denetiminde yapılan kazı sırasında tarihsel bulgulara rastlanınca, bir bölümdeki açma çalışmalarının durumu Anıtlar Yüksek Kurulu'na bildirildi. Anıtlar Yüksek Kurulu yetkilileri inşaat yapılması planlanan alanda genişletme çalışmasına karar verdi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri alanın diğer bölgelerinde yapılan kazıda 7. yüzyıla yani geç Roma dönemine ait zemin döşemeleri ve tarihi buluntulara rastladı. Yerin yaklaşık 3 metre altında bulunan tarihi kalıntılarla ilgili olarak son kararı Adana Anıtlar Yüksek Kurulu karar verecek.

ROMA ARİSTOKRATLARININ KULLANDIĞI VİLLA MI?

Öte yandan kazıda ortaya çıkan tarihi eserlerin ‘aristokratların kullandığı villa' kalıntıları olabileceği öne sürüldü. Yetkililer, yerdeki zeminin geometrik bezemeli, Opus Sectile yöntemiyle döşenmiş olduğunu ifade ettiler.

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