Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Romanya - Türkiye: 61-99 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Romanya - Türkiye: 61-99 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri F Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Romanya'yı 99-61 yenerek 6'da 6 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 21:01 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potanın Perileri namağlup EuroBasket'te!
        ABONE OL

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında Romanya'yı deplasmanda 99-61 yendi.

        Ay-yıldızlı takım, grupta 6'da 6 yaparak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

        Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, organize hücumlarda bulduğu basketlerle 5. dakikayı 9-3 üstün geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında boyalı alanda üst üste basketler bulan ay-yıldızlı ekip, birinci periyodu 23-12 önde bitirdi.

        İkinci periyotta ev sahibi takım, Irimia ve Panait ile bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. A Milli Takım, rakibine Tilbe Şenyürek ve Meltem Yıldızhan ile karşılık vererek soyunma odasına 44-29 önde gitti.

        A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına hem hücum hem de savunmada etkili başladı. Ay-yıldızlılar, Sevgi Uzun ve Elif Bayram'ın öne çıktığı üçüncü periyodu da 74-43 üstün geçti.

        REKLAM

        Son periyotta da etkili mücadelesini sürdüren ve farkı daha da açan A Milli Takım, müsabakadan 99-61 galip ayrıldı.

        ÜST ÜSTE 11. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste ve toplamda 11. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        Ay-yıldızlı ekip, daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer aldı. 2005'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarına katılan Türkiye, 2025'te de şampiyonada boy gösterecek.

        Milli takım, 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya kazandı.

        ROMANYA'YI İLK MAÇTA DA FARKLI YENMİŞTİ

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, grupta Romanya ile İstanbul'da oynadığı maçı farklı skorla kazanmıştı.

        REKLAM

        Ay-yıldızlı takım, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmadan 101-54 galip ayrılmıştı.

        TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

        Türk taraftarlar, Romanya ile oynanan maçta A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

        Romanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, kendilerine ayrılan tribünde ay-yıldızlı takıma destek verdi.

        Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da maçı tribünde takip etti.

        SALON: Olimpia Hall

        HAKEMLER: Silvia Marziali (İtalya), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Mikheil Vartanov (Gürcistan)

        ROMANYA: Virjoge , Popescu 6, Lipovan 4, Fota 10, Nan 4, Ghizila, Armanu 3, İrimia 10, Ghita 8, Croitoru 5, Panait11 , Manea,

        TÜRKİYE: Sevgi Uzun 12, Gökşen Fitik 2, Ayşe Cora 3, Pelin Derya Bilgiç 7, Sinem Ataş 7, Elif Bayram 14, Zeynep Şevval Gül, Tilbe Şenyürek 15, Derin Erdoğan 13, Meltem Yıldızhan 12, İlayda Güner 12, Melek Uzunoğlu 2

        1'İNCİ PERİYOT: 13-22

        DEVRE: 29-44

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-74

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        "Masum ve anlık bir karar değil"
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A. Demirspor çekildi! Şimdi ne olacak?
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        A.Demirspor'dan penaltı isyanı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den olaylı maç sonrası açıklama!
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı