        Haberler Spor Futbol Milli Takım Romanya-Türkiye maçı Dolmabahçe'de oynanacak! - Futbol Haberleri

        Romanya-Türkiye maçı Dolmabahçe'de oynanacak!

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı müsabaka 26 Mart 2026'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 18:24 Güncelleme: 09.12.2025 - 18:45
        Dev mücadele Dolmabahçe'de oynanacak!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı karşılaşmanın yer ve saatini açıkladı.

        TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile kendi sahasında karşılaşacak A Milli Takımımız, bu müsabakayı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

        A Milli Takımımız, Romanya karşılaşmasıyla geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadyumu'nun yerine inşa edilen Beşiktaş Park'a dördüncü kez ayak basacak. Ay-Yıldızlılar, eski stattaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya karşısına çıktı ve maçı 1-0 kaybetti; son müsabakasında ise 3 Mart 2010 tarihinde Honduras'ı 2-0 mağlup etti. A Milli Takımımız, İnönü Stadyumu'nda oynadığı 67 maçın 29'unu kazanırken, 22'sini kaybetti, 16 maç ise beraberlikle bitti" ifadelerine yer verildi.

