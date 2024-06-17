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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Romanya - Ukrayna | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Romanya - Ukrayna | CANLI YAYIN

        Romanya - Ukrayna maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! EURO 2024 E Grubu'nda Romanya ve Ukrayna karşı karşıya geliyor. Daha önce altı kez karşı karşıya gelen iki ekipten Romanya 3, Ukrayna 2 galibiyet aldı. Ukrayna, eleme grubunda üçüncü olup play-off'larla turnuvaya katılırken, Romanya namağlup lider olarak doğrudan katılma hakkı kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:54
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşılaşıyor.

        SAAT: 16.00

        HAKEM: Glenn Nyberg

        STAT: Münih Futbol Arena

        YAYIN: TRT 1

        Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu, Man, Dragus, Coman

        Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

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        REKABETTE ROMANYA BİR ADIM ÖNDE

        Romanya ile Ukrayna, milli takımlar düzeyinde 7. kez karşılaşıyor.

        İki takım arasında daha önce yapılan 6 müsabakada Romanya 3, Ukrayna ise 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Romanya'nın kaydettiği 14 gole, Ukrayna 10 golle karşılık verdi.

        UKRAYNA, UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEN GELDİ

        Eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile yarıştığı elemeleri geçemedi.

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        Zorlu C Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı.

        Play-off yarı finalinde Bosna Hersek'i 2-1 yenen Doğu Avrupa temsilcisi, finalde de İzlanda'yı aynı skorla geçerek Almanya bileti aldı.

        ROMANYA ELEMELERDEN NAMAĞLUP LİDER OLARAK GELDİ

        Edward Iordanescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya, elemelerde İsviçre, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele etti.

        I Grubu'nda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Romanya, hanesine yazdırdığı 22 puanla zirvede yer alarak doğrudan Almanya biletinin sahibi oldu.

        ROMANYA'DA TANIDIK OYUNCULAR

        Romanya'nın EURO 2024 aday kadrosunda Türkiye'de forma giyen 4 futbolcu yer alıyor.

        Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Draguș, turnuvada forma giymeyi bekleyecek.

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