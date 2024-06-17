Romanya - Ukrayna | CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşılaşıyor.

SAAT: 16.00

HAKEM: Glenn Nyberg

STAT: Münih Futbol Arena

YAYIN: TRT 1

Romanya: Nita, Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu, Razvan Marin, Marius Marin, Stanciu, Man, Dragus, Coman

Ukrayna: Lunin, Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Stepanenko, Sudakov, Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

REKABETTE ROMANYA BİR ADIM ÖNDE Romanya ile Ukrayna, milli takımlar düzeyinde 7. kez karşılaşıyor. İki takım arasında daha önce yapılan 6 müsabakada Romanya 3, Ukrayna ise 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Romanya'nın kaydettiği 14 gole, Ukrayna 10 golle karşılık verdi.

UKRAYNA, UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEN GELDİ Eski futbolcusu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile yarıştığı elemeleri geçemedi. REKLAM Zorlu C Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı. Play-off yarı finalinde Bosna Hersek'i 2-1 yenen Doğu Avrupa temsilcisi, finalde de İzlanda'yı aynı skorla geçerek Almanya bileti aldı.

ROMANYA ELEMELERDEN NAMAĞLUP LİDER OLARAK GELDİ Edward Iordanescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya, elemelerde İsviçre, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile mücadele etti. I Grubu'nda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Romanya, hanesine yazdırdığı 22 puanla zirvede yer alarak doğrudan Almanya biletinin sahibi oldu.