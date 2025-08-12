Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Ronaldo'nun evlilik teklifi için aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı! - Diğer Haberleri

        Ronaldo'nun evlilik teklifi için aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı!

        Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir sevgilisi olan Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulundu. Yıldız oyuncunun, sevgilisi için satın aldığı büyük tektaş yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 14:26 Güncelleme: 12.08.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cristiano Ronaldo sonunda uzun süredir birlikte olduğu Georgina’ya yüzüğü taktı.

        2

        Yıldız futbolcu, Georgina Rodriguez’e evlenme teklif ederken hiçbir masraftan kaçınmadı.

        3

        Portekizli yıldızın aldığı dev pırlanta tektaş yüzüğün fiyatı ortaya çıktı.

        4

        Amerikan düğün dergisi Brides'ın haberine göre; Ronaldo'nun teklif ettiği yüzüğün fiyatı 1 milyon 200 bin dolar.

        5

        Georgina, Ronaldo’nun beş çocuğundan ikisinin annesi.

        6
        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Pringles yarım kilo kıyma fiyatı ile yarışıyor
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        9 kere Defne
        9 kere Defne
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        AB liderlerinden ABD-Rusya zirvesi öncesi mesaj
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Musk'tan, Apple ve OpenAI'ye suçlama!
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!