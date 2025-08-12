Ronaldo'nun evlilik teklifi için aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı!
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir sevgilisi olan Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulundu. Yıldız oyuncunun, sevgilisi için satın aldığı büyük tektaş yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı.
Cristiano Ronaldo sonunda uzun süredir birlikte olduğu Georgina’ya yüzüğü taktı.
Yıldız futbolcu, Georgina Rodriguez’e evlenme teklif ederken hiçbir masraftan kaçınmadı.
Portekizli yıldızın aldığı dev pırlanta tektaş yüzüğün fiyatı ortaya çıktı.
Amerikan düğün dergisi Brides'ın haberine göre; Ronaldo'nun teklif ettiği yüzüğün fiyatı 1 milyon 200 bin dolar.
Georgina, Ronaldo’nun beş çocuğundan ikisinin annesi.