Rosenborg - Odd Grenland rakamlar

Rosenborg ve Odd Grenland, 04 Kasım 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Rosenborg 57 puanla 1. sırada, Odd Grenland 40 puanla 6. sırada bulunuyor. Rosenborg son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Odd Grenland son 1 mücadelede 1 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 559. İddaa'da Rosenborg kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Odd Grenland kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Rosenborg son hafta oynanan Odd Grenland maçında 2-2 berabere kaldı.

Odd Grenland ise Rosenborg karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Rosenborg, 28 gol attı ve 12 gol yedi.

Odd Grenland, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odd Grenland 11 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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