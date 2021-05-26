Beşiktaş sezona damga vuran futbolcularından Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan alabilmek adına görüşmelere başlarken, Siyah-Beyazlılar için flaş bir iddia gündeme geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Benfica altyapısında yetişen, kariyerine Belçika Ligi takımlarından Antwerp'de devam eden Buta için harekete geçtiğini duyurdu. Kartal'ın, 24 yaşındaki sağ bek için Antwerp'e 1.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Benfica'ya satıştan pay verecek olan Antwerp'in Beşiktaş'ın teklifini yükseltmesini istediği vurgulandı. Buta, Antwerp'de oynadığı 34 maçın 19'una ilk 11'de başlarken; 5 asistlik performans sergiledi.

ROSİER: "TEKLİFLERE BAKACAĞIM"

Bu arada bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da bulunan Rosier, "Önümüzdeki sezon nerede forma giyeceksin?" şeklindeki soruya, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın garantisi ve şampiyonluktan önce bir karar vermek istemedim. Hala farklı teklifleri görmeyi bekliyorum." yanıtını verdi.