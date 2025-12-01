Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından 150 bin fidanlık ağaçlandırma projesi

Projenin ilk etabı, 27 Kasım 2025’te Manisa Saruhanlı Seyitoba Köyü’nde OGEM-VAK iş birliğiyle gerçekleştirildi. Rossmann çalışanları, iş ortakları ve yerel yetkililerin katılımıyla 15 bin fidanın dikildiği “Rossmann Türkiye ve İş Ortakları Hatıra Ormanı” oluşturuldu.

İkinci etap ise 2026’da Mersin’in Silifke–Gülnar bölgesinde uygulanacak. Pembecik ve Büyükeceli Orman İşletme Şefliği sahalarında, 2022’deki yangınlarda zarar gören bölgelerin ağaçlandırılmasıyla toplamda 336 futbol sahası büyüklüğünde yeni orman alanı Türkiye’ye kazandırılacak.

Rossmann Türkiye Genel Müdürü Hakan Ejder, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“15’inci yılımızı kutlarken ülkemizin doğasına, insanına ve geleceğine kalıcı bir değer bırakmak istedik. İş ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin doğasını yeniden yeşertmeyi, gelecek nesillere nefes olacak bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Dikilen her fidanın geleceğe umut olacağına inanıyoruz.”

Projeye Beyaz Kağıt, Colgate, Henkel, L'Oréal, Nivea, P&G, Reckitt, Unilever ve Urban Care gibi birçok marka destek veriyor. İş ortakları, yaptıkları açıklamalarda sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda doğaya katkı sunan bu projede yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.