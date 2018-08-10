Rotherham United - Ipswich Town rakamlar

İngiltere Championship maçında Rotherham United ile Ipswich Town, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Rotherham United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ipswich Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 328 kodlu maçı oynayanlar; Rotherham United galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Ipswich Town galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Rotherham United son haftadaki Derby County müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Ipswich Town ise Nottingham Forest karşılaşmasında 3-0 yenildi.

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