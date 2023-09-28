Rotterdam'da üniversite öğrencisi komşusunu ve hocasını vurdu: İki ölü, bir yaralı

Rotterdam'da üniversite öğrencisi komşusunu ve hocasını vurdu: İki ölü, bir yaralı

Rotterdam'da üniversite öğrencisi komşusunu ve hocasını vurdu: İki ölü, bir yaralı Hollanda'nın Rotterdam kentinde 32 yaşında bir kişi, iki silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, saldırganın komşusu ve bir akademisyen hayatını kaybetti.

Rotterdam polisi, Twitter hesabında, bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı.

Polis, saldırıları düzenlediği tahmin edilen 32 yaşındaki kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hollanda polisi, hayatını kaybedenlerden birinin saldırganın 39 yaşındaki komşusu olduğunu belirtirken, diğer hayatını kaybeden kişi ise 42 yaşında Erasmus Üniversitesi'nden bir akademisyen.

39 yaşındaki komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğunun da ciddi şekilde yaralandığı bildirildi.

Şüpheli saldırganın da Erasmus Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ifade edildi.