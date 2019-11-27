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Rötuş ne demek? Rötuş nasıl yazılır? Rötuş TDK yazımı ve anlamı

Rötuş sözcüğünün anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Rötuş kelimesinin sözlük anlamı nedir? İşte yanıtlar...

Rötuş ne demek?

Rötuş nasıl yazılır? Rötuş kelimesinin anlamı ne? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

RÖTUŞ TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, rötuş şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "rütuş, rutüş" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "rötuş"tur. 

RÖTUŞ KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR? 

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen rötuş; "Düzeltmek amacıyla yapılan değiştirme" demektir. Fotoğrafçılıkta da kullanılan rötuş sözcüğü, fotoğrafları basmadan önce negatif üzerinde düzeltme işine verilen isimdir. 

 

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