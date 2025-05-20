Ruben Amorim: Mourinho bu konuda beni etkiledi

UEFA Avrupa Ligi Finalinde Tottenham'la karşılaşacak olan Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, maç öncesi konuştu.

"MOURİNHO BU KONUDA BENİ ETKİLEDİ"

Amorim Mourinho'yu taklit ettiğini söyleyerek "Sporting’de Nuno Santos ve Pedro Gonçalves gibi oyuncuları transfer ederken, Mourinho’nun Porto’da yakaladığı başarıları taklit etmek istedim. Ben oyuncularla bağ kurmayı seven bir insanım, bu sayede daha iyi bir teknik direktör olabileceğimi düşünüyorum. Oyuncularla mesafeli olmaktansa onlara yakın olmayı tercih ederim. Mourinho bu konuda beni etkiledi, bunu futbola taşıdı. Sanırım tüm antrenörler ondan çok şey öğrendi." ifadelerini kullandı.