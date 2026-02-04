Rubio: Balistik füze programı da ele alınmalı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile cuma günü gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere dair açıklamada bulundu. Rubio, müzakerenin yeri konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade ederken, görüşmede İran'ın balistik füze programının da ele alınması gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile gerçekleştirilecek müzakerelere dair açıklamada bulundu.
Rubio, müzakerenin yeri konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, cuma günü görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı, müzakerelerde İran'ın balistik füze programının da ele alınması gerektiğini söyledi.
Reuters'a konuşan İranlı kıdemli bir yetkilisi ise görüşmede sadece nükleer konusunun müzakere edileceğini, balistik füzelerin ise ele alınmayacağını belirtti.
ABD merkezli haber platformu Axios, İran'ın görüşmelerin Umman'da olmasını istediğini bildirmişti.