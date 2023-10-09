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        Haberler Sağlık Ruh sağlığını korumak için 5 öneri!

        Ruh sağlığını korumak için 5 öneri!

        Ruh sağlığını korumaya yardımcı olacak önerileri sıralayan Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek, "Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirin, düzenli uyku alışkanlığı edinin, stres yönetim tekniklerini uygulayın, sosyal destek alın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:39
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        Ruh sağlığını korumanın ve geliştirmenin birçok yolu var. Bu yüzden kişisel ihtiyaçlara ve tercihlere uygun yöntemleri bulmanın ve hayata geçirmenin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını belirten Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek, "Özellikle, koruyucu yöntemleri hayatınıza dâhil etmekle beraber; daha sağlıklı, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeniz kaçınılmak olacaktır ancak ciddi bir ruh sağlığı sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, profesyonel yardım almayı ihmal etmemelisiniz’’ dedi.

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        İşte ruh sağlığını koruyan 5 öneri:

        Düzenli Egzersiz Yapmak:

        Yapılan çalışmalar, fiziksel aktivitenin, ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Düzenli egzersiz yapmak, endorfin salgılanmasını artırarak stresi azaltabilir, enerji seviyelerinizi yükseltebilir ve genel ruh halinizi iyileştirebilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli egzersiz hedefleyebilirsiniz.

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        Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları Geliştirmek:

        Sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni, zihinsel ve duygusal sağlığınıza olumlu katkılar sağlamaktadır. Vitaminler, mineraller ve omega-3 yağ asitleri gibi besin maddeleri, ruh sağlığını desteklerken fast food, şekerli atıştırmalıklar ve aşırı kafein tüketimi ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple, hayatınıza dahil edeceğiniz sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel ve ruhsal sağlığınız üzerinde yileştirici bir güce sahip olacaktır.

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        Düzenli Uyku Alışkanlığı Edinmek:

        Yeterli ve düzenli uyku, zihinsel ve duygusal dengeyi korumak için kritik bir öneme sahiptir. Uykusuzluk; depresyon, anksiyete ve diğer duygusal zorluklara yol açabilir. Bu sebeple, yapılan çalışmalar, her gece 7-9 saat alınan uykunun ve uyku alışkanlıklarınızı düzenli hale getirmenin daha sağlıklı sonuçlara yol açacağını göstermektedir.

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        Stres Yönetim Tekniklerini Uygulamak:

        Stres, ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen başlıca bir unsurdur. Stresle başa çıkmak, fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumak ve yaşam kalitenizi artırmak için önemlidir. Bu nedenle, stresle başa çıkmanın farklı yollarını deneyebilirsiniz. Örneğin meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, yoga veya rahatlama teknikleri zihni sakinleştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

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        Bir diğer yandan, negatif düşünce kalıplarını tanımlamak ve değiştirmek, stresle başa çıkmada yardımcı olabilir. Olayları daha olumlu bir bakış açısıyla ele aldığınızda kendinizde var olan değişimleri fark edebilirsiniz.

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        Sosyal Destek:

        Sosyal destek, psikoloji üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahip olan önemli bir faktördür. Psikolojik sağlığı, duygusal iyilik halini ve stresle başa çıkma yeteneğini olumlu bir şekilde etkileyebilir.

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        Aile, arkadaşlar veya destek grupları gibi sosyal ağlar, duygusal desteğinizi artırabilir ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamak için iletişim kurmaya ve sosyal bağlarınızı güçlendirmeye özen gösterin.

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