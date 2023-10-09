Haberler Sağlık Ruh sağlığını korumak için 5 öneri!

Ruh sağlığını korumak için 5 öneri! Ruh sağlığını korumaya yardımcı olacak önerileri sıralayan Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek, "Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirin, düzenli uyku alışkanlığı edinin, stres yönetim tekniklerini uygulayın, sosyal destek alın" dedi Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 10:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:39 facebook

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Ruh sağlığını korumanın ve geliştirmenin birçok yolu var. Bu yüzden kişisel ihtiyaçlara ve tercihlere uygun yöntemleri bulmanın ve hayata geçirmenin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını belirten Uzm. Psk. Tuğçe Dabağer Dilek, "Özellikle, koruyucu yöntemleri hayatınıza dâhil etmekle beraber; daha sağlıklı, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeniz kaçınılmak olacaktır ancak ciddi bir ruh sağlığı sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, profesyonel yardım almayı ihmal etmemelisiniz’’ dedi.

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İşte ruh sağlığını koruyan 5 öneri: Düzenli Egzersiz Yapmak: Yapılan çalışmalar, fiziksel aktivitenin, ruh sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Düzenli egzersiz yapmak, endorfin salgılanmasını artırarak stresi azaltabilir, enerji seviyelerinizi yükseltebilir ve genel ruh halinizi iyileştirebilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli egzersiz hedefleyebilirsiniz.