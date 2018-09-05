1943 doğumlu olan milli sporcu Ruhan Esen, voleybolla bağını kopardıktan sonra 46 yaşında tenis oynamaya başladı. 60'lı yaşlarında Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF)'nun organizasyonlarıyla tanıştı ve 65 yaşında bu turnuvalara düzenli olarak katılmaya başladı.

69 yaşında kendi yaşında dünya sıralamasında 33.'lüğe kadar yükseldi. 70 yaşına geldiğinde ise kategorisinde 17. basamağa çıktı. 71 yaşında Garanti Koza desteğiyle turnuvalara hazırlanmaya başladı ancak sakatlık yaşadı. Eylül 2015'te o güne kadarki en yüksek derecesi olan 11. basamağa kadar yükselen milli sporcunun dizinde menisküs yırtığı oldu ve bir operasyon geçirdi. Mart 2016'da geri döndüğü ilk turnuvada sakatlığı nüksetti ve 2017 yılında form tutamadı.

2018 yılında ise hem kendi hem de Türkiye açısından en yüksek sıralamasına ulaştı. ITF +75 kategorisinde tek kadınlarda 9, çiftlerde ise 11. sıraya yükseldi. Türkiye'de bunu daha önce başaran bir kadın sporcu bulunmuyor.

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