        Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı?

        Oruç İslam dininde belirli bir vakit aralığında bilinçli biçimde yeme içme ve cinsel yakınlıktan uzak durmayı ifade eden bir ibadettir. Niyetle başlar ve imsak vaktiyle birlikte hüküm kazanır. Gün batımına kadar devam eder ve iftarla sona erer. Orucun bedeni sınırlamanın ötesinde bir disiplin eğitimi taşıdığı belirtilir. Kişi oruç süresince iradesini kontrol altında tutar ve davranışlarına özen gösterir. Dilin korunması öfkenin dizginlenmesi ve kırıcı tutumlardan uzak durulması bu ibadetin ruhuyla ilişkilendirilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 16:51 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:51
        Ruj sürmek orucu bozar mı?
        Çünkü oruç nefsi terbiye etmeyi hedefler. Açlık ve susuzluk duygusu kişiye sabrı öğretir ve paylaşma bilincini güçlendirir. Ramazan ayında farz kılınmıştır ve belirli mazeretler bulunmadıkça yerine getirilmesi gerekir. Sağlık yolculuk ya da geçerli başka sebepler halinde erteleme imkânı tanınır.

        RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

        Ruj sürmek orucu bozmaz. Oruç imsak vaktinden itibaren bilerek yeme içmeden uzak durmayı esas alır ve dudak üzerine sürülen maddeler bu fiil kapsamına girmez. Diyanet değerlendirmelerinde cilt ve dudak yüzeyinde kalan bakım ürünlerinin oruca zarar vermediği ifade edilir. Ruj dıştan uygulanan bir üründür ve tek başına mideye ulaşma durumu oluşturmaz. Bu sebeple sürülmesiyle oruç geçerliliğini korur. Burada dikkat edilmesi gereken husus dudaklara sürülen rujun ağız içine girip yutulmamasıdır. Dudak içinden ağız boşluğuna geçen ve bilerek yutulan kısım söz konusu olduğunda hüküm değişir ve oruç bozulur. Bu durum rujun kendisinden değil yutma fiilinden kaynaklanır. Kişi ruj sürdükten sonra dudaklarını yalamaktan kaçındığı sürece oruç açısından bir sakınca doğmaz. Oruçta ölçü iradeli davranıştır ve dıştan uygulanan ürünler bu sınır içinde değerlendirilmez. Bu çerçevede ruj sürmek orucu bozmaz fakat ağız içine giren kısmın yutulmamasına özen gösterilmesi gerekir.

        Oruçluyken ruj sürerken ağız yoluyla mideye ulaşabilecek her duruma karşı özen gösterilmesi gerekir. Ruj dudak yüzeyinde kalan bir üründür ve tek başına orucu etkilemez. Buna rağmen sürüldükten sonra dudakların yalanmaması ve ağız içine taşma ihtimalinin gözetilmesi önem taşır. Dudak kenarından iç kısma geçen ruj parçasının bilerek yutulması orucun bozulmasına yol açar. Bu sebeple yoğun yapılı ve kolay dağılabilen ürünler kullanılırken daha dikkatli davranılmalıdır. Gün içinde dudaklarda kuruluk oluştuğunda rujun ağız içine taşmaması kontrol edilmelidir. Konuşma ya da yemek hazırlığı sırasında dudaklara temas eden hareketlerden kaçınılması gerekir. Oruçta temel ölçü bilinçtir ve kişi yaptığı davranışın sınırlarını bilerek hareket etmelidir. Ruj sürmek serbest kabul edilir fakat ağız içine giren kısmın yutulmaması esas alınır. Bu hassasiyet korunduğunda oruç geçerliliğini muhafaza eder ve ibadetle ilgili bir sorun oluşmaz.

        DİNEN RUJ SÜRMEK GÜNAH MI?

        Dinen ruj sürmek tek başına günah kabul edilmez ve hüküm niyet ile kullanım şekline göre değerlendirilir. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında süslenmenin fıtri bir ihtiyaç olduğu ifade edilir ve bu durumun kendi başına yasaklanmadığı belirtilir. Ruj sürmek kişisel bakım kapsamında ele alınır ve ev ortamında ya da eşler arasında süslenme amacı taşıdığında sakınca oluşturmaz. Ancak süslenmenin dışarıya yönelik boyutu farklı bir çerçevede ele alınır. Yabancı kimselerin dikkatini çekecek biçimde yapılan süslenme dinen uygun görülmez ve bu durum ölçüyle ilişkilendirilir. Buradaki değerlendirme rujun kendisinden ziyade kullanım amacıyla ilgilidir. Gösteriş niyeti taşımayan, mahremiyet sınırlarını aşmayan kullanım günah sayılmaz. Dinen yasaklanan şey süslenme fiili değil davranışın yol açtığı sonuçtur. Bu sebeple ruj sürmek mutlak biçimde günah olarak nitelendirilmez. Kişinin bulunduğu ortam, niyeti ve sergilediği tutum hükmü belirleyen unsurlar arasında yer alır. Ölçü korunarak yapılan kişisel bakım dinen sakıncalı kabul edilmez.

        ORUÇ TUTARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREJENLER

        Oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler ibadetin hem geçerliliğini hem de anlamını korumaya yöneliktir. İmsak vaktinin doğru bilinmesi ve niyetin bilinçle yapılması temel noktadır. Gün boyunca yeme ve içmeden uzak durulurken ağız yoluyla bedene girebilecek her duruma karşı özen gösterilmelidir. Diş fırçalarken macunun boğaza kaçmaması, abdest sırasında suyun yutulmaması ve ilaç kullanımında vakit sınırına riayet edilmesi bu hassasiyetin parçasıdır. Davranış boyutu da önem taşır. Dilin korunması, kırıcı sözlerden uzak durulması ve öfkenin kontrol altında tutulması orucun ruhuyla uyumlu kabul edilir. Oruç irade eğitimi anlamı taşır ve bu bilinç gün boyu sürdürülmelidir. Sahur ve iftar vakitlerinde ölçülü davranmak bedeni zorlamaz ve ibadetin devamını kolaylaştırır. Gün içinde yapılan işler normal şekilde sürdürülebilir fakat ibadetin ciddiyetini zedeleyecek tutumlardan kaçınılması beklenir. Oruç tutarken dikkatli olmak ibadetin sadece şekil yönünü değil ahlaki yönünü de muhafaza etmeye katkı sağlar.

        ORUCUN İSTEMEDEN BOZULMASI

        Orucun istemeden bozulması dinen farklı bir hükümle değerlendirilir ve bu durum bilinçli davranışlarla aynı kabul edilmez. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında irade dışı gerçekleşen fiillerin orucu geçersiz kılmadığı açıkça belirtilir. Unutarak yemek ya da su içmek bu kapsamda ele alınır ve kişi fark ettiği anda bırakmak şartıyla orucuna devam eder. Benzer biçimde abdest alırken ya da yıkanma sırasında suyun boğaza kaçması kontrol dışı gerçekleştiğinde oruç bozulmuş sayılmaz. Burada belirleyici olan niyet ve farkındalık halidir. Kişi oruçlu olduğunu bildiği halde bilerek yeme içme fiilini sürdürürse hüküm değişir ve oruç geçerliliğini kaybeder. İstemeden yaşanan durumlar insanın tabii haliyle ilişkilendirilir ve dinen mazur kabul edilir. Bu yaklaşım ibadetin kolaylaştırılması ilkesine dayanır. Oruç iradeyle yapılan bir ibadettir ve irade dışı gelişen haller bu çerçevede değerlendirilmez. Bu sebeple orucun istemeden bozulduğu düşüncesiyle endişe edilmemeli ve bilinçli bir ihlal yoksa ibadete devam edilmelidir.

