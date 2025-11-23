Habertürk
        Rumer Willis babası Bruce Willis'in son durumunu anlattı

        Rumer Willis babası Bruce Willis'in son durumunu anlattı

        Hastalığı nedeniyle konuşma, yürüme gibi yetilerini yitiren, artık eşi ve çocuklarıyla yaşadığı evden ayrılıp 24 saat bakıcılarla yaşayan Bruce Willis'in son sağlık durumunu, kızı Rumer Willis açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:59
        Son durumunu kızı açıkladı
        Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Bruce Willis, afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalmasının ardından frontotemporal demansla (bunama) mücadele etmeye başladı. 70 yaşındaki Hollywood yıldızının demans teşhisi, Şubat 2023'te kamuoyuna açıklandı.

        Rumer Willis, babası Bruce Willis'in sağlık durumuna dair bazı bilgiler paylaştı.

        37 yaşındaki Rumer Willis, bulunduğu paylaşımda, babasının nasıl olduğunu anlatırken; "İnsanlar, bana sürekli bu soruyu soruyor ve bence cevaplaması biraz zor. Çünkü gerçek şu ki demansı olan hiç kimse iyi durumda değil. Ama frontotemporal demansla mücadele eden biri olarak iyi durumda" ifadesini kullandı.

        Rumer Willis
        Rumer Willis

        Rumer Willis, babası Bruce Willis'in onu tanımadığı zamanlar olsa bile, hâlâ hayatında olduğu için minnettar olduğunu söyledi.

        "Vereceğim cevap, ona hâlâ gidip sarılabildiğim için çok mutlu ve minnettar olduğumdur" diyen Rumer Willis; "Oraya gidip ona sarıldığımda, beni tanısa da tanımasa da, ona verdiğim sevgiyi hissedebildiği ve ben de aynısını ondan hissedebildiğim için çok minnettarım. Hâlâ onda bir kıvılcım görebiliyorum ve o da benim verdiğim sevgiyi hissedebiliyor, bu da gerçekten çok güzel bir duygu" ifadesini kullandı.

        Rumer Willis ayrıca, 2 yaşındaki kızı Louetta ile dedesinin bir ilişki geliştirebilmesinden de memnun olduğunu söylerken; "Lou ile oraya gidebildiğim ve onunla vakit geçirebildiğimiz için mutluyum. Bana olan sevgisini ve bana verdiği sevgiyi hissedebiliyorum" şeklinde konuştu.

        Bruce Willis'in diğer kızı Tallulah Willis, geçtiğimiz yaz babasının son durumuna dair bilgi vermiş, babasının artık konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını, geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söylemişti.

        Bruce Willis'in, 62 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah (31) adında üç kızı oldu. Willis, 2009'da şu anda 47 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (13) ve Evelyn (11) adında iki kızı daha oldu.

        Emma Heming - Bruce Willis
        Emma Heming - Bruce Willis

        Emma Heming, eşi Bruce Willis'in artık başka bir evde, 24 saat bakıcılarla yaşadığını açıklamıştı.

