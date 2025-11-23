Rumer Willis babası Bruce Willis'in son durumunu anlattı

Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Bruce Willis, afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalmasının ardından frontotemporal demansla (bunama) mücadele etmeye başladı. 70 yaşındaki Hollywood yıldızının demans teşhisi, Şubat 2023'te kamuoyuna açıklandı.

Rumer Willis, babası Bruce Willis'in sağlık durumuna dair bazı bilgiler paylaştı.

37 yaşındaki Rumer Willis, bulunduğu paylaşımda, babasının nasıl olduğunu anlatırken; "İnsanlar, bana sürekli bu soruyu soruyor ve bence cevaplaması biraz zor. Çünkü gerçek şu ki demansı olan hiç kimse iyi durumda değil. Ama frontotemporal demansla mücadele eden biri olarak iyi durumda" ifadesini kullandı.

Rumer Willis

Rumer Willis, babası Bruce Willis'in onu tanımadığı zamanlar olsa bile, hâlâ hayatında olduğu için minnettar olduğunu söyledi.

"Vereceğim cevap, ona hâlâ gidip sarılabildiğim için çok mutlu ve minnettar olduğumdur" diyen Rumer Willis; "Oraya gidip ona sarıldığımda, beni tanısa da tanımasa da, ona verdiğim sevgiyi hissedebildiği ve ben de aynısını ondan hissedebildiğim için çok minnettarım. Hâlâ onda bir kıvılcım görebiliyorum ve o da benim verdiğim sevgiyi hissedebiliyor, bu da gerçekten çok güzel bir duygu" ifadesini kullandı.