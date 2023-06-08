"YAŞADIĞIM EN MEST EDİCİ ANDI"

Bebeğinin tam olarak dünyaya geldiği o ilk anın ise daha önce yaşadığı hiçbir ana benzemediğini ifade eden Rumer Willis, kızı, kendi bedeninden ayrıldıktan sonra, anlattığına göre ebe ve sevgilisi Derek Richard Thomas onu hemen aldılar.

Rumer Willis, hemen sonra sevgilisine ve kendisine doğumda yardımcı olan ebeye "Bana bebeği verin. Bebeği bana verin" diye seslendiğini söyledi. Willis, bebeğini kucağına aldığı an hissettiklerini ise "Bütün hayatım boyunca yaşadığım en mest edici, en zevk aldığım andı" diye ifade etti.