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Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı

Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalan Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, iki ay önce Louetta Isley adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Rumer Willis, doğum heyecanını ve bebeğini kucağına aldığı ilk anı anlattı

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  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    'Frontotemporal demans' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis, iki ay önce torunu Louetta Isley'i kucağına alarak ilk kez dede olma sevincini yaşamıştı. Rummer Willis, müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas ile kızlarına Louetta Isley adını verdiklerini duyurmuştu.
  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    İlk kez annelik heyecanı heyecanı yaşayan Rumer Willis, konuk olduğu bir podcast yayınında doğum heyecanını ve bebeğini kucağına aldığı ilk anı anlattı.
  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    AĞRI KESİCİ KULLANMADI

    Rumer Willis, bebeğini, sevgilisi Derek Richard Thomas ile birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdi. Bir ebe eşliğinde, suda ve ağrı kesici kullanmadan doğum yapan Rumer Willis'e iki kız kardeşi ile annesi Demi Moore eşlik etti. 
  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından doğum esnasında çekilen fotoğraflarını da yayımlayan Rumer Willis, doğumun gerçekleşmesi için amniyon kesesini kendisinin patlattığını söyledi. Ebenin de yardımıyla bunu yapan 34 yaşındaki Willis, o anda kelimenin tam anlamıyla şoke olduğunu itiraf etti: Sanırım o anda çekilen bir fotoğrafım var. Orada yüzümde şaşkınlık izleri görünüyor.
  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    "YAŞADIĞIM EN MEST EDİCİ ANDI"

    Bebeğinin tam olarak dünyaya geldiği o ilk anın ise daha önce yaşadığı hiçbir ana benzemediğini ifade eden Rumer Willis, kızı, kendi bedeninden ayrıldıktan sonra, anlattığına göre ebe ve sevgilisi Derek Richard Thomas onu hemen aldılar.

    Rumer Willis, hemen sonra sevgilisine ve kendisine doğumda yardımcı olan ebeye "Bana bebeği verin. Bebeği bana verin" diye seslendiğini söyledi. Willis, bebeğini kucağına aldığı an hissettiklerini ise "Bütün hayatım boyunca yaşadığım en mest edici, en zevk aldığım andı" diye ifade etti.
  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    Kızını kucağına aldıktan sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığını sözlerine ekleyen Rumer Willis, "O anda bebeğime bakarken çekilen çok güzel fotoğraflarım var. Bebeğime bakarken, kız kardeşlerime bakarken, anneme bakarken ve annem bana sarılırken..." dedi.
  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    "NE SÖYLEDİĞİMİN FARKINDA DEĞİLDİM"

    Rumer Willis, bebeğinin dünyaya gelmesinden sonra söylediği bazı şeylerin farkında olmadığını da anlattı: Kız kardeşimin bana anlattığına göre söylediğimi fark etmediğim sözcükler dökülmüş dudaklarımdan. Bir noktada bebeğime bakıp 'Seni çok özledim' demişim.
  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    5 ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Bruce Willis, kendisi gibi oyuncu olan Demi Moore ile 1987'de evlenmişti. 2000'de yollarını ayıran ikilinin bu birliktelikten; Rummer, Tallulah ve Scout adında üç kızı bulunuyor.
  • Rumer Willis doğum anını anlattı: Yaşadığım en mest edici andı - Magazin haberleri

    Bruce Willis, ayrılığın ardından 2009'da Emma Heming ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin, Mabel ve Evelyn adında iki kızı bulunuyor. 

    Fotoğraflar: Reuters, Splash News, Instagram

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