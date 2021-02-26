Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kuzey Kore'deki Rusya Büyükelçiliği'nin üçüncü sekreteri Vladislav Sorokin ve ailesi başta olmak üzere toplam 8 kişi Rusya'ya dönüş için önce Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'tan tren ile Rusya'ya dönüş anları gündem oldu.

32 saat süren tren yolculuğunun ardından otobüse binen çalışanlar, 2 saatlik yolculuğun ardından Rusya sınırına ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan sınırdan Rus diplomatların ve ailelerinin ülkeye dönüş anları ise oldukça zorlu oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, "Sınırlar bir yıldan fazla süredir kapalı olduğu için yolcu trafiği durduruldu. Eve gitmek uzun ve zorlu bir yolculuk haline geldi" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore’den dönüş yapan aileler için demiryolu işçilerinin kullandığı drezin isimli motorsuz demiryolu aracının dizayn edildiğini, bavulların ve çocukların bu araca konulduğunu yetişkinlerin ise aracı elleriyle iterek Rusya tarafına geçtiğini ifade etti.

Tümen nehri üzerindeki tren yolu köprüsü üstünden geçen diplomat ve ailelerinin, 1 kilometreden fazla yolu bu şekilde geçtiği aktarılırken ardından Vladivostok’a geçtikleri ve tahsis edilen araçlarla evlerine gönderildikleri belirtildi.

Kuzey Kore, bugüne kadar teyit edilmiş herhangi bir koronavirüs vakası bildirmese de sınırlarını kapatıp, uluslararası seyahatlere ilişkin katı kurallar almıştı.