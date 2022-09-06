Rus güçlerinin saldırıları devam ediyor

Atılan füzelerden birinin bir eve isabet ettiğini, saldırıda bir kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Terekhov, aynı bölgede bir evde ise roket parçalarının düşmesi nedeniyle yangın çıktığını kaydetti.

Füzenin düştüğü evin bahçesinde büyük bir çukur oluştuğu, çevredeki bazı evlerde de hasar meydana geldiği görüldü.

Düşen roket parçaları nedeniyle evi yanan Vitali Vladimiroviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece patlama sesiyle uyandığını söyledi.