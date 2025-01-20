Rus lider Putin, yemin töreni öncesinde Trump'ı tebrik etti

Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Rus lider Putin bir açıklama yaparak Trump'ı kutladığını duyurdu.

Ukrayna ve nükleer silahlar konusunda yeni ABD yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna'da kısa süreli bir ateşkes yerine uzun süreli bir barışı güvence altına almak istediğini belirtti.

Putin, Rusya'nın çıkarları için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.