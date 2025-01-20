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        Haberler Dünya Rus lider Putin, yemin töreni öncesinde Trump'ı tebrik etti | Dış Haberler

        Rus lider Putin, yemin töreni öncesinde Trump'ı tebrik etti

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı Washington'daki yemin töreninden önce göreve başlaması dolayısıyla kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:18
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        Putin'den Trump'a tebrik
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        Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Rus lider Putin bir açıklama yaparak Trump'ı kutladığını duyurdu.

        Ukrayna ve nükleer silahlar konusunda yeni ABD yönetimiyle diyaloğa açık olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna'da kısa süreli bir ateşkes yerine uzun süreli bir barışı güvence altına almak istediğini belirtti.

        Putin, Rusya'nın çıkarları için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

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        #putin
        #trump
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