Ünlü Rus blogger ve model Ekaterina K.'dan bir hafta boyunca haber alınamayıp, telefonlar da açılmayınca, ailesinin ihbarı üzerine polis evine girdi, ancak kan donduran manzara ile karşılaştı.

Genç kadının cansız bedeninin korkunç bir bıçaklı saldırıya uğradığı ortaya konulmuş, boğazı kesilmiş ve çıplak bir halde bavulun içine konulmuştu.

Polis, Ekaterina'nın bir süre önce 32 yaşındaki sevgilisinden ayrılıp 52 yaşında bir erkekle ilişkisinin başladığını, bunun bir kıskançlık cinayeti olup olmayacağı şüphesiyle arama kararı çıkartıldığını duyurdu.

Ekaterine K, modellik ve bloggerlığın yanı sıra Rusya’nın önde gelen okullarından Pirogov Rusya Ulusal Tıp Araştırma Üniversitesi’nden mezun olmuş, dermatoloji ile cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar konusunda uzmanlaşmıştı.