Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal’in 4 Mart'ta zehirlenme vakasının ardından ülkeler arasında diplomasi gerilimi yaşanırken, benzer bir olayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Pazar günü kocası Alex King ile yemeğe çıkan Shapiro, 42 yaşındaki eşi 15 dakika boyunca tuvaletten dönmeyince, Rus model tuvalete gitti, Alex King ağzında köpüklerle baygın bir halde yatıyordu. Kadın eşinin ardından kendisinin de bayıldığını söyledi. Çift, bir garsonla birlikte hastaneye kaldırıldı. Anna Shapiro Pazartesi taburcu edilerek polis gözetimine alınırken, Rus zehri korkusunun yaşandığı Salisbury'deki restoran karantinaya alındı. Shapiro, "Ben pizza söyledim, Alex de deniz levreği, sebze ve patates yedi. Ayrıca şarap içtik" dedi.

2008'de Londra'ya taşınan manken, Rus istihbarat servislerinin kendisini ajan olarak gördüğüne inandığını söyledi. Kendisinin zehirlenmesiyle ilgili olarak kamuoyu önünde Putin'in kendisini fare zehriyle öldürmeye çalıştığı iddiasında bulunan Shapiro, bu açıklamalarının ardından, telefondan ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

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