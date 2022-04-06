Rus Rublesi savaştaki tüm kayıplarını geri aldı

HABERTURK.COM

Rus Rublesi, Ukrayna işgali öncesinde düştüğü tarihi düşük seviyelerden uluslararası yaptırımlara rağmen tekrar toparlanarak işgal öncesi seviyesine geri döndü.

Ukrayna işgali sonrası değeri 1 sent altına kadar inen Rus Rublesi, 6 Nisan günü dolar karşısında 81 sevilerinden işlem görerek savaş öncesindeki aralığa geri geldi.

Ruble'nin yükselişinde İstanbul'da yapılan barış müzakerelerine yönelik pozitif gelişmeler kısmen etkili olsa da analistler Ruble cephesinde yaşanan yükselişte Rusya Merkez Bankası'nın Batı'dan gelen yaptırımların ardından kambiyo rejimi üzerindeki sıkı kontrol mekanizmalarına dikkat çekiyor.

Rusya Merkez Bankası, yaptırımların ardından bir dizi önlem almıştı. Bunların başında Rus şirketlerinin elde ettiği döviz bazlı gelirlerin yüzde 80'ini Ruble'ye çevirme zorunluluğu getirilmesi, Rus varlıklarının yabancılara satışlarının durdurulması ve doğalgaz satışının Rus Rublesi ile yapılması geliyordu.

Önlemlerin ardından Rus Rublesi'ne yönelik talep artarken, Rusya Hazinesi yabancı bankaların 650 milyon dolar civarındaki eurobond ödemesinin de reddedildiğini açıkladı.